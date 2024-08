Educação convoca professores aprovados em seletivo de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) convocou pelo Diário Oficial desta terça-feira, 27, cerca de 11 professores aprovados em processo seletivo para entrega de documentos e assinatura dos contratos de trabalho.

As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os convocados devem entregar a documentação exigida no edital até o próximo dia 9 de setembro. Na capital acreana, o local é o Departamento de Pessoas da SEE, na próxima sede, localizada na Rua Rio Grande do Sul, próxima à ladeira do Bola Preta. Já em Cruzeiro do Sul, os documentos devem ser entregues no Núcleo de Educação do município, que fica na Avenida 25 de Agosto, 126, no Bairro Aeroporto Velho.

Veja abaixo a lista de convocados e os documentos exigidos: