Acrelândia abre seletivo para contratação de bolsistas na educação infantil rural

A Prefeitura de Acrelândia anunciou nesta terça-feira (27) a abertura de inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de bolsistas que atuarão na educação infantil em áreas rurais de difícil acesso.

O edital, que rege o processo seletivo, estabelece que a contratação será realizada por meio da Secretaria Municipal de Educação. As inscrições estão abertas para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de agente educador.

Os candidatos interessados devem atender a diversos critérios, incluindo ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo, e preferencialmente ser oriundos das comunidades onde irão atuar. Além disso, é necessário ter afinidade com crianças e estar disposto a permanecer nas localidades, conforme as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e da Prefeitura. O contrato é temporário, com validade de quatro meses, e as bolsas serão concedidas até o dia 31 de dezembro.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir ensino médio completo e habilidades como clareza na expressão oral e escrita, responsabilidade, criatividade, e capacidade de interação com a comunidade. Os selecionados terão uma carga horária semanal de 30 horas, divididas em jornadas diárias de seis horas. A remuneração mensal será de R$ 1.600,00.

As inscrições serão realizadas nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2024, das 07h às 11h, na Secretaria de Educação localizada na Rua Sete Quedas, esquina com a Avenida Edmundo Pinto (Calçadão), no Centro de Acrelândia.

O processo seletivo consistirá na avaliação do currículo e dos documentos apresentados. Os candidatos serão pontuados com base em critérios como atendimento aos pré-requisitos, experiência na área de educação, formação na área de educação infantil e nível superior.