ACISA lança concurso de ornamentação de stand na Expoacre com premiação de R$ 35 mil

O governador do Acre, Gladson Cameli, e o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Marcelo Moura, visitaram as obras de reforma no Parque de Exposições Wildy Viana, para a Expoacre 2024, e lançaram o 1° Concurso de Ornamentação dos Stands da Expoacre, com premiação total de R$ 35 mil.

De acordo com a ACISA, objetivo do concurso é promover a criatividade, inovação e qualidade estética dos stands participantes. A iniciativa visa incentivar os expositores a aprimorarem a apresentação visual de seus espaços, destacando a identidade das marcas e produtos, além de melhorar a experiência dos visitantes da feira, fortalecendo a imagem da feita como um evento de destaque, estimulando a competitividade saudável entre os participantes.

Em coletiva no parque de exposições, Cameli disse que a intenção do governo é fazer, em 2024, a melhor Expoacre de todas, e elogiou a iniciativa da ACISA em realizar o concurso. “O acreano é perfeccionista, com esse concurso ele vai querer fazer o melhor, quem vai ganhar com isso é a população. Aqui é o momento de reunir as famílias para que a gente possa, de uma maneira democrática, humildemente, com o apoio de todos, fazermos a melhor Expoacre de todas”, disse.

Marcelo Moura afirmou que o concurso de ornamentação é mais um passo em direção a uma feira de exposições mais privada e cada vez mais financeiramente viável. “A intenção da Expoacre não é só a festa, é fortalecer a economia, prova disso é que lotamos todos os espaços há 3 meses. A tendência é cada vez mais o poder público, abrindo espaços para que a iniciativa privada venha poder contribuir e ao mesmo tempo que já tem feito, gerando emprego e renda”, falou.

Saiba como participar do concurso:

O concurso de ornamentação de stands da Expoacre 2024 é aberto a todos os expositores participantes do evento. Isso inclui empresas e pessoas físicas que possuem stands montados na feira.

A participação está sujeita ao cumprimento das regras estabelecidas pela ACISA para o concurso, que podem incluir critérios específicos sobre a decoração, temas, segurança e sustentabilidade dos stands.

Os interessados em participar do Concurso podem fazer sua inscrição no site www.acisaac.org.br de 27 de agosto até o dia 3 de setembro de 2024. No site também estará disponível o Regulamento do Concurso.

A avaliação do Concurso ficará por conta de uma Comissão que será definida pela ACISA. O resultado do concurso será divulgado no dia 6 de setembro.

A Comissão Julgadora irá avaliar as ornamentações nos dias 4 e 5 de setembro.

Os vencedores serão premiados da seguinte forma: 1° lugar – R$ 20 mil; 2° lugar – R$ 10 mil e o 3° lugar – R$ 5 mil.