Jarude tem como meta zerar número de crianças fora da escola

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Novo, Emerson Jarude, colocou como meta na área da educação a meta de zerar o número de crianças fora da escola. As declarações ocorreram na manhã desta sexta-feira (23) em entrevista à Rádio Gazeta FM.

Jarude pontuou que entre os principais gargalos hoje dessa área está a falta de estrutura, citando que ainda há escolas que são contraídas de madeira na capital. Segundo o parlamentar, é de responsabilidade do município ofertar vagas para crianças da primeira infância, absorvendo as escolas exclusivas de educação infantil (de 0 a 5 anos), e os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1° ao 5° ano.

“É importante que primeiramente a gente tenha a estrutura adequada para os nossos alunos, não dá mais para a gente ter escolas que não tem laboratório de informática que são de madeira e que muitas vezes não tem nem mesmo uma quadra para os alunos, ou seja, a gente sabe que a base esportiva dos atletas é a escola, é lá onde eles começam a se destacar, infelizmente eles têm que afastar as cadeiras dos refeitórios para poder fazer uma atividade física. Está dentro do nosso plano de governo incentivar a prática de esporte nas escolas e também ampliar as escolas em tempo integral”, explicou Jarude.

Filho de professores, o candidato sabe a importância da educação para abrir portas e oferecer oportunidades, ele garantiu a valorização dos servidores da educação, incluindo os de apoio.

“É preciso a gente investir na educação como um todo, o nosso objetivo sem dúvidas é zerar o número de crianças fora da escola, tanto da parte de creches quanto da escola infantil. Então esse sem dúvidas será o nosso objetivo. Sem dúvidas nas nossas mãos da Prefeitura vai se destacar e melhorar os índices que hoje nós temos”, pontuou.