Maçonaria de Cruzeiro do Sul tem nova edição do ‘Costelão’ neste sábado (24)

A Maçonaria de Cruzeiro do Sul promove neste sábado, 24, a IV edição do Costelão. O churrasco será realizado na Loja Juruá Força e Trabalho, nº 10, no bairro Aeroporto Velho, a partir das 11h, com serviço de alimentação até às 16h. O ingresso é individual, custando R$ 80, que inclui um kit com prato e talher e acesso ao evento durante todo o dia. As vendas são feitas na A Cruzeirense, Papyrus e no consultório de odontologia Júlio Paulo Neto.

Os recursos, segundo um dos organizadores, Edvan Rogério, serão destinados às ações filantrópicas que a maçonaria mantém. Um dos projetos mantidos pela Grande Loja do Estado do Acre é o Solar das Acácias, em Rio Branco, que oferece acolhimento para pessoas do interior que precisam realizar tratamento médico na capital. “Esse solar tem um custo mensal de cerca de R$ 30 mil , e nós, maçons, mantemos esse espaço para oferecer dignidade e assistência aos que mais precisam. Há outras ações como campanhas de solidariedade para enfermos e apoio à comunidade. O costelão é uma oportunidade de contribuir para um trabalho sério e confiável, que ajuda muitas pessoas sem buscar destaque”, explicou, citando que houve aprimoramento do ambiente.

Júlio Paulo, outro organizador destaca a importância de as pessoas adquirirem os ingressos antecipadamente. “No ano passado, esgotamos tudo até a sexta-feira, então pedimos que quem tiver interesse, se adiante”.