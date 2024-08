Incêndio quase atinge casas de madeira em Rio Branco;veja vídeo

Um incêndio atingiu uma vasta área de mata na manhã desta sexta-feira, 23, no bairro Rui Lino 3, em Rio Branco, e quase causou a destruição de casas de madeira na região.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, um homem, cuja identidade não foi revelada, teria ateado o fogo na área, e em questão de minutos, as chamas começaram a avançar em direção às duas residências de pedaços de madeira.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente iniciou o combate às chamas para impedir que o incêndio destruísse as casas. Um dos bombeiros, que preferiu não se identificar, relatou à reportagem que a equipe estava trabalhando para evitar a propagação do fogo. “Estamos combatendo as chamas. Agora, vamos pegar o equipamento necessário para debelar o restante do fogo, pois já conseguimos conter boa parte na área mais próxima à rua, faltando apenas a parte interna”, detalhou.

Os moradores de uma das residências não estavam no local no momento do incidente.

Vídeo de Saimo Martins: