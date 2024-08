Acusado de receptação é preso com arma de fogo em Mâncio Lima

J.F.A., de 23 anos, conhecido pelo apelido “38”, foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 24, em Mâncio Lima, com uma pistola de 9 milímetros. O mandado de prisão era por receptação e durante o cumprimento ele foi encontrado com a pistola. O primeiro caso que o homem responde é por receptação de uma arma calibre 380, que havia sido furtada na cidade de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o delegado José Obetânio, que conduziu a operação, o indivíduo será indiciado por receptação devido à posse dos armamentos furtados. “A atuação da Polícia Civil é crucial para a manutenção da ordem e segurança na nossa comunidade. Este é mais um caso onde, graças ao trabalho integrado de investigação e execução, conseguimos retirar das ruas uma pessoa envolvida com crimes graves e que representava um perigo para a sociedade,” destacou o delegado.

As investigações continuam para identificar possíveis conexões de J.F.A. com outras atividades criminosas na região e para descobrir se há mais envolvidos no esquema de receptação de armas furtadas.