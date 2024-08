Candidatos com deficiência aprovados no concurso da Sefaz devem enviar documentos

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) divulgaram no Diário Oficial desta sexta-feira, 23, o resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e a convocação para o envio da documentação para o desempate de notas, referentes ao concurso público para o provimento de vagas de cargos de nível médio e superior da Secretaria de Estado da Fazenda.

Os candidatos convocados disporão das 10 horas do dia 26 de agosto de 2024 às 18 horas do dia 27 de agosto de 2024 (horário oficial de Brasília/DF) para enviar, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico

Veja abaixo o resultado e a convocação publicadas no Diário Oficial: