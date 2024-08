Dorival Júnior anuncia convocados para dois jogos da Seleção Brasileira; veja a lista

Após a eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (23), os convocados para os próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrentará o Equador, às 22h de 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR); e o Paraguai, às 21h30 de 10 de setembro, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

A lista conta com algumas surpresas, como o jovem Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, além de retornos de jogadores que atuam no Brasil, como André, do Fluminense, Gerson e Pedro, ambos do Flamengo.

A Seleção Brasileira aparece na sexta colocação após seis de 18 rodadas, com apenas sete pontos, e fecha a zona de classificação ao Mundial, a qual tem ainda Argentina, com 15; Uruguai, com 13; Colômbia, com 12; Venezuela, com nove; e Equador, com oito. Paraguai, com sete, iria para a repescagem.

Veja a lista de convocados

Goleiros

• Alisson (Liverpool)

• Bento (Al Nassr)

• Ederson (Manchester City)

Defensores

• Danilo (Juventus)

• Yan Couto (Borussia Dortmund)

• Guilherme Arana (Atlético-MG)

• Wendell (Porto)

• Beraldo (PSG)

• Éder Militão (Real Madrid)

• Gabriel Magalhães (Arsenal)

• Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

• André (Fluminense)

• Bruno Guimarães (Newcastle)

• Gerson (Flamengo)

• João Gomes (Wolverhampton)

• Lucas Paquetá (West Ham)

• Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

• Endrick (Real Madrid)

• Estêvão (Palmeiras)

• Luiz Henrique (Botafogo)

• Pedro (Flamengo)

• Savinho (Manchester City)

• Vini Jr. (Real Madrid)