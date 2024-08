“Já falei tudo que tinha para falar”, diz Reynaldo Gianecchini sobre sexualidade

O ator Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, acredita que já falou “tudo que tinha pra falar” sobre sua orientação sexual. Ele, que atualmente interpreta uma drag queen no musical “Priscilla: A Rainha do Deserto”, criticou as especulações contínuas acerca de sua sexualidade.

“Já falei tudo que tinha para falar. Eu sei que sexualidade é sempre muito polêmico, porque as pessoas não entendem a complexidade. Elas querem tratar sempre como uma coisa que resolve dizendo é isso ou aquilo. Eu acho que a sexualidade é um papo pra você se aprofundar sempre e cada um tem a sua, né?”, começou o astro em entrevista ao Splash, do portal UOL.

“Cada um faz o exercício de olhar para a sua e parar de falar sobre a sexualidade dos outros, julgar ou contar sobre a sexualidade. Ninguém conta sobre a sexualidade de ninguém. Eu realmente acho que eu não preciso mais falar sobre ela, já falei tudo que tinha pra falar”, enfatizou.

Sobre o seu trabalho no musical, que está em cartaz no Teatro Bradesco, em São Paulo, até setembro, Gianecchini admitiu ter sido alvo de críticas até mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+.

“Sabia da importância de ‘Priscilla’ quando estava aceitando e também do que podia trazer. Achei legal trazer a bagagem do galã e desconstruir pra fazer um olhar lindo sobre o mundo drag. No começo, foi difícil, fui um pouco gongado por estar nesse lugar, mas sempre me mantive firme.”

Entretanto, o ícone das telinhas confessou não ter ficado surpreso com a onda de comentários negativos, tendo em vista o contexto social e cultural do Brasil.

“Quando comecei a postar as fotos de drag, dei uma chacoalhada nessa visão careta e preconceituosa das pessoas, e recebi muitos comentários homofóbicos. Isso me assustou um pouquinho, não que eu não esperasse, porque a gente sabe do país que a gente tem.”