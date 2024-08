Brasil vence República Dominicana por 3 sets a 0 e avança para a semifinal no vôlei feminino

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei venceu a República Dominicana nesta terça-feira (6) por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/13 e 25/17, na Arena Paris Sul, e se classificou para a semifinal da Olimpíada de Paris.

Agora, a equipe do técnico José Roberto Guimarães enfrentará na próxima fase Polônia ou Estados Unidos. O duelo entre essas seleções acontece também nesta terça, às 12h (de Brasília).

O Brasil encontrou facilidade para superar as dominicanas, em partida que durou 1h05. Gabi foi a melhor pontuadora da Seleção Brasileira, com 20 pontos.

As brasileiras buscam voltar ao lugar mais alto do pódio depois de ficar com a prata em Tóquio 2020, justamente contra os Estados Unidos, que podem ser as adversárias do Brasil na semifinal em Paris.