Comerciantes defendem comunidade no 6 de Agosto: “quando roubam, é de fora”

O bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, comemora nesta terça-feira, 6, os seus 120 anos. Comerciantes do Mercado Municipal do bairro destacam o prazer e senso de comunidade em trabalhar no local.

Jamil Farias Barbosa, de 62 anos, tem uma mercearia prestigiada, basicamente, por todos os moradores da região que acordam cedo. Morador da rua Cearense, seu mercado ainda trabalha na base da confiança. Ele permanece sentado no caixa, o cliente deixa uma quantia em dinheiro logo quando entra, e pega os produtos do mesmo valor, sem conferência alguma.

“Trabalho aqui há 39 anos e nunca fui assaltado. Quando alguém rouba, é [alguém] de fora, não é daqui. Quem está aqui geralmente nasceu e se criou, é um lugar tranquilo, pacato”, diz Jamil.

Lene Aparecida também moradora da rua Cearense e mantém um lanche no calçadão da rodoviária (anexa ao Mercado) há 15 anos. Ao ac24horas, ela disse que não trocaria 6 de Agosto por nenhum outro bairro, em nenhuma outra cidade do mundo.

“De jeito nenhum. Vendo bem, gosto daqui, fiz família aqui e nos sentimos em comunidade. Meus filhos estudaram em escolas da região e estão bem criados, graças a Deus”, afirmou Lene.