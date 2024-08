Dólar hoje cai mais de 1% e perde patamar dos R$ 5,70; cautela global segue no radar

O dólar opera com forte baixa frente ao real nesta terça-feira (6), devolvendo os ganhos da véspera e caindo abaixo de R$ 5,70, à medida que investidores demonstram mais cautela após a forte aversão ao risco que marcou a sessão anterior.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h18, o dólar à vista caía 1,22%, a R$ 5,671 na compra e R$ 5,672 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha queda de 0,86%, a 5.686 pontos.

Na segunda-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,7414 na venda, em alta de 0,53%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1 de outubro de 2024.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,671

• Venda: R$ 5,672

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,773

• Venda: R$ 5,953

O que aconteceu com o dólar hoje?

O dólar registra perdas acentuadas na sessão de hoje, com o iene recuando após uma forte alta na sessão anterior, enquanto os investidores lidam com o fim de operações de carry trade e a perspectiva de cortes profundos nas taxas pelo Federal Reserve (Fed).

Na véspera, a fuga global de ativos de risco levou a uma forte queda dos mercados de ações, à medida que as preocupações de que os EUA estavam caminhando para uma recessão abalavam os investidores.

Os integrantes do banco central dos EUA rejeitaram na segunda a noção de que dados de emprego de julho mais fracos do que o esperado significam que a economia está a caminha da recessão, mas também alertaram que o Fed precisará cortar as taxas para evitar isso.