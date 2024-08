Ivete Sangalo vira atendente e surpreende clientes do Mc Donalds em Salvador; veja vídeo

Quem decidiu ‘fazer uma boquinha’ na noite deste sábado (24), na unidade do Mc Donalds, no Corredor da Vitória, em Salvador, teve um atendimento diferenciado. Isso porque Ivete Sangalo apareceu de surpresa e virou atendente na lanchonete para potencializar a campanha nacional do McDia Feliz.

Em seu perfil oficial do Instagram, através dos stories, a cantora compartilhou registros da ação e mostrou o alvoroço com sua chegada no local. Por lá, Veveta “trabalhou” no balcão para vender os produtos relacionados à campanha que reverte parte da arrecadação com as vendas do BigMac para apoiar projetos sociais.

Depois de “cumprir as horas de trabalho”, a artista decidiu se divertir e marcou presença no show de Jorge e Mateus, que aconteceu no Parque de Exposições de Salvador, na madrugada deste domingo (25).

Fonte: BNEWS