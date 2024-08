VÍDEO: Brown faz recepção “inusitada” a jogadores do City durante Bahia Day

A recepção com pétalas que o cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown fez à delegação do Manchester City, neste sábado (24), gerou uma série de reações inusitadas. Durante o Bahia Day, após sua apresentação com o Olodum e capoeiristas, o artista recebeu o citizens às vésperas da partidas do Manchester City contra o Ipswich Town, pela segunda rodada da Premier League.

Chamaram a atenção as reações do atacante Halland e do treinador Pep Guardiola que pareceram não entender muito bem o que estava acontecendo. A maioria dos jogadores sequer parou para cumprimentar Brown, apenas receberam as pétalas e passaram direto em direção ao Etihad Stadium. Confira:

🌹 Aquele Axé da Bahia na chegada do primo @mancity ao jogo, como aconteceu no ano passado #BahiaDay #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/69oVVooW2g

— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 24, 2024



Fonte: BNEWS