Vídeo mostra resgate de casal brasileiro em meio a gelo no Chile; veja

Militares do Chile gravaram o momento exato do resgate do casal de brasileiros Eraldo Rodrigues, de 60 anos, e Aurora Rodrigues, de 59, na fronteira entre o Chile e a Argentina. Eles desapareceram no domingo passado (18) e foi encontrado somente na sexta-feira (23). Os dois estavam no Passo de São Francisco e faziam uma viagem de carro pela América do Sul.

O local onde foram encontrados fica na Cordilheira dos Andes, que liga os dois países. De acordo com o site local 24 horas, o casal ficou preso “pelas condições climáticas”. “Estavam presos em meio a neve”, escreveu o portal.

No sábado (24), a Delegación Presidencial Regional de Atacama, autoridade de segurança pública chilena, publicou uma foto do resgate dos brasileiros. “Após uma intensa busca nesta manhã, resgatamos dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos nas imediações da fronteira internacional com a Argentina”, diz a publicação.

Fonte: BNEWS