Hugo Calderano perde para sueco na semifinal e jogará pelo bronze em Paris 2024

O mesatenista Hugo Calderano foi derrotado pelo sueco Truls Moregardh nesta sexta-feira (2), na semifinal do tênis de mesa da Olimpíada de Paris, e agora tentará conquistar a medalha de bronze — que seria inédita para o Brasil.

Número 6 no ranking e em alta especialmente depois de eliminar o chinês Chuquin Wang, considerado o melhor do mundo, Moregardh eliminou Calderano com uma vitória por 4 a 2. Independentemente do resultado no confronto pelo terceiro lugar, esta já é a melhor participação de um brasileiro na modalidade.

O duelo pela medalha de bronze será contra o francês Felix Lebrun e acontecerá no domingo (4), às 8h30 (de Brasília). Já a final, que também será disputada domingo, colocará frente a frente Truls Moregard e o chinês Fan Zhendong.

No primeiro game, Calderano imprimiu um ritmo forte e chegou a abrir 10 a 4 no placar, mas Moregardh se recuperou e fez oito pontos seguidos para confirmar a recuperação em 12 a 4.

Em um segundo set mais equilibrado, o brasileiro e o sueco disputaram a liderança ponto a ponto. Calderano teve três game points, porém Moregardh conseguiu fechar em 16 a 14 e garantir o segundo game.

Com um jogo mais consistente, Hugo Calderano fechou o terceiro em 11 a 7. Contudo, Truls Moregardh manteve a agressividade e venceu o quarto game por 11 a 7. No quinto, o brasileiro bateu o sueco por 12 a 10.

O sexto e último game também foi equilibrado, mas Moregard foi capaz de encaixar melhor seus ataques para fechar a partida e garantir a vaga na final olímpica.

Classificado à decisão, Moregardh de certa forma vingou o seu técnico Jorgen Persson, que foi derrotado nas semifinais de Sydney 2000 e Pequim 2008, não tendo conseguido alcançar uma final de Olimpíada.