Paris 2024: Brasil vence Egito no vôlei masculino e se classifica às quartas

O Brasil venceu Egito na 3ª rodada do vôlei masculino na Olimpíada de Paris. 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/13 e 25/16.

A seleção brasileira teve total controle do duelo e triunfou com tranquilidade sobre os egípcios. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral se classificam para a próxima fase. Cada grupo conta com quatro seleções.

Com a vitória, o Brasil está nas quartas de finais como um dos melhores terceiros colocados.

O time de Bernardinho volta à quadra na segunda-feira, às 16h (de Brasília) na fase de mata-mata. O adversário e o horário do duelo está indefinido.