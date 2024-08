Cientistas revelam detalhes sobre múmia “assustada” e hipóteses sobre a morte

Com a boca escancarada, presa eternamente em um grito, uma antiga mulher egípcia capturou a imaginação dos arqueólogos que descobriram seus restos mumificados em 1935 em uma tumba perto de Luxor, no Egito.

Ainda fascinados pela “mulher que grita”, que morreu há cerca de 3.500 anos, uma equipe de cientistas usou recentemente tomografias computadorizadas para revelar detalhes sobre a morfologia, condições de saúde e preservação da múmia e empregaram imagens infravermelhas e outras técnicas avançadas para “dissecar virtualmente” os restos mortais e entender o que poderia ter causado sua expressão facial marcante.

Seus achados, publicados na sexta-feira na revista Frontiers in Medicine, revelaram que a mulher tinha 48 anos quando morreu, com base na análise de uma articulação da pelve que muda com a idade. Certos aspectos do processo usado para mumificá-la se destacaram.

Seu corpo foi embalsamado com incenso e resina de zimbro, substâncias luxuosas e caras que teriam sido importados de algum lugar distante, disse a autora do estudo Sahar Saleem, professora de radiologia do Hospital Kasr Al Ainy da Universidade do Cairo, em um comunicado.

Saleem também não encontrou incisões no corpo, o que era consistente com a avaliação feita durante a descoberta original de que o cérebro, diafragma, coração, pulmões, fígado, baço, rins e intestinos ainda estavam presentes.

A falha em remover os órgãos internos, observou o estudo, era incomum porque o método clássico de mumificação daquela época incluía a remoção de todos esses órgãos, exceto o coração.

Os pesquisadores descobriram que a mulher anônima tinha 1,54 metro de altura e sofria de leve artrite na coluna, com tomografias revelando esporões ósseos em algumas vértebras que compõem a espinha dorsal. Vários dentes, provavelmente perdidos antes da morte, também estavam faltando na mandíbula da mulher.

No entanto, o estudo não foi capaz de determinar uma causa exata da morte.

“Aqui mostramos que ela foi embalsamada com material de embalsamamento caro e importado”, disse Saleem em um comunicado à imprensa.

“Isso, e a aparência bem preservada da múmia, contradiz a crença tradicional de que a falha em remover seus órgãos internos implicava em uma mumificação pobre.”

Apenas algumas múmias egípcias antigas foram encontradas com a boca aberta, observou o estudo, com os embalsamadores tipicamente envolvendo a mandíbula e o crânio para manter a boca do falecido fechada.

O que causou a expressão arrepiante da mulher não está claro a partir dos achados do estudo, embora os pesquisadores tenham proposto uma hipótese macabra.

O que as técnicas de mumificação revelam

Saleem disse que a natureza bem preservada da múmia, a raridade e o custo do material de embalsamamento, juntamente com outras técnicas funerárias, como o uso de uma peruca feita de folha de palmeira e anéis colocados no corpo, parecem descartar um processo de mumificação descuidado em que os embalsamadores negligenciaram fechar sua boca.

A “expressão facial gritando” da múmia poderia ser interpretada como um espasmo cadavérico, uma forma rara de rigidez muscular associada a mortes violentas, implicando que a mulher morreu gritando de agonia ou dor, de acordo com o estudo.

É possível, sugeriram os autores do estudo, que ela tenha sido mumificada dentro de 18 a 36 horas após a morte, antes que seu corpo relaxasse ou se decompusesse, preservando assim sua posição de boca aberta na morte.

No entanto, uma expressão facial de múmia não indica necessariamente como uma pessoa se sentia ao morrer, observou o estudo.

Vários outros fatores, incluindo o processo de decomposição, a taxa de dessecamento e a força compressiva das ataduras, poderiam afetar a expressão facial de uma múmia.

“Os procedimentos de sepultamento ou as alterações post-mortem podem ter contribuído para o fenômeno das múmias com aparências de gritos”, observaram os autores no estudo.

“A causa ou a verdadeira história ou circunstâncias da morte desta mulher são desconhecidas, portanto, a causa de sua expressão facial gritando não pode ser estabelecida com certeza”, disse Saleem por e-mail.

Múmias de boca aberta

A “mulher que grita” foi enterrada sob a tumba de Senmut, um arquiteto do templo da rainha egípcia Hatshepsut (1479–1458 a.C.) que ocupou posições importantes durante seu reinado. Pensa-se que a mulher estava relacionada a Senmut, de acordo com o estudo.

A descoberta de seus restos ocorreu durante uma expedição liderada pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York, e seu caixão está em exibição lá hoje. Seu corpo mumificado está armazenado no Museu Egípcio do Cairo.

Saleem disse que já havia estudado outras duas múmias de boca aberta do antigo Egito.

“One”, uma múmia que se acredita ser os restos de um príncipe conhecido como Pentawere, teve sua garganta cortada por seu papel no assassinato de seu pai, Ramessés III (1185-1153 a.C.). Seu corpo foi mal embalsamado, indicando falta de cuidado no processo de mumificação, disse Saleem no comunicado à imprensa.

A segunda múmia era de uma mulher conhecida como Princesa Meritamun, que morreu de um ataque cardíaco, e a análise de Saleem sugeriu que sua boca aberta se devia a uma contração post-mortem ou movimento de sua mandíbula.

Randall Thompson, cardiologista e professor de medicina da Escola de Medicina da Universidade de Missouri-Kansas City, que estudou múmias antigas usando tomografias para aprender sobre as origens das doenças cardiovasculares, considerou o estudo útil e detalhado. Ele disse que a explicação preferida dos autores para a boca aberta da múmia “fazia sentido”.

“Sua investigação nos ajuda a entender quais substâncias estavam disponíveis nos tempos antigos e como nossos ancestrais as usavam”, disse Thompson, que não participou do estudo.

“De forma mais ampla, podemos aprender muito sobre saúde e doenças a partir do estudo das múmias antigas”, acrescentou.

“Por exemplo, aprendemos que a doença cardíaca não é nova, como muitas pessoas costumavam acreditar. Ela é literalmente mais antiga que Moisés.”