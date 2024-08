Homem de 66 anos é encontrado morto em apartamento na capital

Um homem de 66 anos identificado como José Nonato Casemiro, conhecido por Mineiro, foi encontrado morto no apartamento onde morava, na manhã deste sábado (3), no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Segundo vizinhos, Mineiro costumava acordar bem cedo, mas ao perceberem que ele não havia aberto seu apartamento, resolveram chamá-lo, mas não obtiveram resposta. Por isso, os vizinhos ligaram para o proprietário do imóvel, que permitiu o arrombamento da porta. O idoso foi encontrado em sua cama, sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas pôde atestar o óbito. A suspeita é que a vítima tenha morrido de causas naturais na madrugada.

A Polícia Militar do Segundo Batalhão esteve no local para isolamento visando os trabalhos periciais e agentes de necropsia removeram o corpo para a sede do IML.