Acidente em “rolezinho” vira briga e homem agride mulher; vídeo

Um acidente ocorrido durante um “rolezinho” de motoqueiros na Estrada do São Francisco, no bairro Vitória, em Rio Branco, acabou com uma briga entre um homem e uma mulher, na noite desta sexta-feira (2).

Imagens recebidas pela redação do ac24horas mostram o momento em que, inicialmente, um homem de camisa preta agride outro homem de camisa vermelha, mas em uma fração de segundos, uma mulher se envolve e briga com o homem de camisa preta, que bate na cabeça da mulher com um capacete. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Em um outro vídeo, já na Estrada da Floresta, o “rolezinho” é surpreendido uma uma viatura da polícia, que inicia uma perseguição, mas o vídeo é encerrado.

Veja o vídeo: