Vitória vence Cuiabá e deixa Corinthians na beira da zona do rebaixamento

O Vitória venceu o Cuiabá por 1 a 0, na tarde deste sábado (3), no Barradão, pela 21ª rodada do Brasileirão. Wagner Leonardo marcou o único gol e deu o triunfo aos donos da casa.

Com o resultado, a equipe baiana conseguiu deixar a zona de rebaixamento da Série A. A equipe foi aos 21 pontos e deu um salto na tabela, assumindo a 12ª posição. Do outro lado, o Cuiabá está no Z4 do torneio nacional, com 17 pontos.

O time comandado por Carpini subiu cinco posições na tabela e deixou o Corinthians na zona do rebaixamento. O Alvinegro entra em campo neste domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o Juventude, na Neo Química Arena.

Agora, o Vitória visita o Bahia no clássico Ba-vi neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Cuiabá recebe o Grêmio no sábado (10), a partir das 19h, na Arena Pantanal.