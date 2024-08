Atlético-MG encaminha contratação do atacante Deyverson, do Cuiabá; veja detalhes

O atacante Deyverson, do Cuiabá, está próximo de ser anunciado como novo reforço do Atlético-MG. A informação da negociação foi publicada pelo jornalista Victor Martins e confirmada pela Itatiaia. O jogador de 33 anos é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para exames médicos e assinatura de contrato. A negociação gira na casa dos R$ 4,5 milhões.

Deyverson tem vínculo com o Cuiabá até o fim desta temporada. A última partida do atacante pelo Dourado foi no domingo (28), na derrota para o Athletico-PR pela Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (3), a equipe perdeu para o Vitória, mas Deyverson não foi relacionado.

O atacante começou a carreira no Mangaratibense-RJ, mas rodou por clubes da Espanha, Alemanha e Portugal antes de chegar ao Palmeiras em 2017. Pela equipe paulista, Deyverson viveu os melhores momentos e foi campeão da Libertadores em 2021.

Desde 2022, o atacante defende o Cuiabá, clube pelo qual soma 83 jogos, com 33 gols e nove assistências.

Atlético pode se despedir de dupla nesta janela Ainda na atual janela de transferências, o Atlético pode ver duas saídas no elenco. Uma delas é justamente no ataque, com iminente negociação de Alan Kardec. A outra seria na defesa, com a possibilidade de Igor Rabello ou Maurício Lemos deixarem a Cidade do Galo.

As negociações abririam espaço na folha de pagamentos e permitiriam novos investimentos do clube.