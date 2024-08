Homem é condenado por aplicar golpe durante compra de boi no AC

Contudo, o juiz estabeleceu que o dever de reparar a vítima deve ser de acordo com o envolvimento de cada um no dano. “O dever de indenizar ficará limitado individualmente, considerando o grau de participação (grau de culpa no resultado lesivo) e lucros auferidos com o ato ilícito (enriquecimento sem causa)”, menciona o magistrado.