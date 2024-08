Governo lança edital da Aldir Blanc para projetos culturais em todo o Acre

A Fundação Elias Mansour (FEM) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 26, o edital da Lei Aldir Blanc no Acre que contempla projetos nas áreas de Artes, Patrimônio Cultural, Humanidades, Culturas Populares, Culturas Indígenas, Culturas Afro-Brasileiras, Culturas Urbanas, Artes Digitais e Visuais e outras manifestações culturais. Esses projetos podem abranger Produção, Formação, Capacitação, Pesquisa, Divulgação, Circulação, Intercâmbio, Preservação e Inovação. Os projetos selecionados devem contribuir para o desenvolvimento artístico-cultural dos 22 (vinte e dois) municípios do Estado do Acre, ampliando o acesso da população aos bens e serviços culturais, promovendo a inclusão social e a diversidade cultural.

Conforme o edital, o investimento no Acre será de R$ 4,1 milhões. O montante de R$ 3 milhões serão divididos entre 100 projetos destinados à pessoa física com valor de até R$ 30 mil cada um. Já para pessoas jurídicas, são 22 projetos com valor de até R$ 50 mil, que totalizam R$ 1,1 milhão, somando ao todo, 122 projetos contemplados.

O edital prevê ainda cotas de 25% para pessoas negras (pretas e pardas); 10% para indígenas e 10% e para pessoas com deficiência, no mínimo 5%.

O período de inscrições começa hoje e vai até o próximo dia 15 de setembro.