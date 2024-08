Cliente é agredido a golpes de ripa e esfaqueado por proprietário de bar no município de Porto Acre

Igor Gudim da Silva, de 26 anos, foi agredido a golpes de ripa e esfaqueado na noite deste domingo, 25, em um bar no município de Porto Acre, interior do estado.

De acordo com relatos da companheira da vítima, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento quando o proprietário passou a suspeitar que a conta não seria paga, o que resultou em uma acalorada discussão.

Mesmo após o pagamento da conta, o dono do bar, visivelmente alterado, atacou Igor com golpes de ripa. Em seguida, armado com uma faca, desferiu um golpe no abdômen do cliente. A esposa de Igor também foi agredida, sofrendo dois golpes com a ripa. Após o ataque, o agressor fugiu, trancando o bar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico, que prestou os primeiros socorros e encaminhou Igor à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.