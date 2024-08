Com provas em Rio Branco, inscrições no concurso do Basa encerram hoje (26)

As inscrições para o concurso do Banco da Amazônia (Basa) encerram nesta segunda-feira, 26 de agosto. Com 50 vagas imediatas e 400 para formação de cadastro de reserva, o concurso oferece oportunidades para os cargos de Técnico Bancário (nível médio) e Técnico Científico – T.I. (nível superior). Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio antes do prazo final para garantir a participação.

Com provas em Rio Branco e em toda região norte, as vagas são distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e negros. Os salários iniciais variam de R$ 3.317,51 a R$ 3.942,81, dependendo do cargo e das qualificações. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de agosto pelo site da Fundação Cesgranrio, com uma taxa de R$ 70,00.

O prazo para pagamento da taxa segue o calendário disponível no boleto gerado durante a inscrição. As provas estão agendadas para o dia 20 de outubro.