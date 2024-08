Governo divulga gabarito do “Enem dos Concursos”; confira

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta terça-feira (20) o gabarito preliminar oficial do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU).

As provas do “Enem dos concursos”, como ficou conhecida, foram realizadas no último domingo (18). A divulgação da nota final das questões objetivas estarão disponíveis no dia 8 de outubro e das provas discursivas no dia 17 de outubro.

A divulgação do resultado definitivo está prevista para 21 de novembro e a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação iniciará em janeiro de 2025.

Para acessar o gabarito, o candidato deverá entrar no site oficial da pasta.

Os candidatos também podem a partir desta terça recorrer em relação aos gabaritos das questões. O prazo para solicitar correção necessária de questões erradas na prova vai até 21 de agosto.

Os candidatos, que participaram do maior concurso público da história do Brasil, concorreram a 6.640 vagas permanentes em 21 órgãos federais, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil.