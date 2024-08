Jordão decreta calamidade em meio à pior seca dos últimos 40 anos

O prefeito de Jordão Naudo Ribeiro (PP) declarou nesta terça-feira (20) estado de calamidade pública em decorrência da grave estiagem que atinge o município. O Decreto Nº 34 reconhece a situação crítica que assola a cidade, causado pelo fenômeno El Niño e o aquecimento dos oceanos, que resultaram na pior seca registrada na Amazônia nas últimas quatro décadas.

A estiagem severa tem causado drásticas reduções no nível dos rios, comprometendo o abastecimento de água tanto na zona urbana quanto rural, além de afetar comunidades ribeirinhas, indígenas e não indígenas. A situação também prejudica o transporte de insumos essenciais, agravando a já difícil logística do município, que se encontra isolado geograficamente dos demais municípios do estado.

Com a declaração de calamidade pública, a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil foi designada como a unidade gestora orçamentária, com autorização para ordenar despesas emergenciais e movimentar contas bancárias ou fundos específicos destinados à defesa civil. O decreto, que terá vigência de 180 dias, permite a adoção de medidas urgentes para socorrer a população e minimizar os prejuízos sociais, econômicos e ambientais causados pela seca.