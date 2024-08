Friale alerta para onda de frio que chega ao Acre neste fim de semana

O meteorologista Davi Friale afirmou em boletim divulgado nessa segunda-feira (19) que este final de semana terá a chegada de uma forte onda de frio polar. As informações foram publicadas no Portal O Tempo Aqui.

Segundo Friale, durante a semana o Acre terá registros de onda de calor e baixa umidade até a próxima sexta-feira (23), com alta probabilidade de novos recordes de temperatura. No entanto, uma mudança significativa está prevista para o final de semana, quando a décima terceira onda polar de 2024 atingirá o Acre, trazendo a oitava friagem do ano.

A partir do sábado, segundo Friale, a temperatura começará a cair gradualmente, e no domingo, a previsão é de frio intenso, com ventos fortes e rajadas. A onda de frio se fortalecerá no domingo e continuará intensa na segunda-feira.

Além das baixas temperaturas, há também a possibilidade de chuvas e temporais durante a semana, com a previsão de chuvas fortes, raios e ventanias.

“A intensa fumaça, que marcou os últimos dias no Acre, começa a diminuir, como previsto e anunciado por nós, tendo em vista que os ventos passaram a soprar da direção norte, ou seja, empurrando de volta para o território boliviano, onde ela se originou, como consequência das intensas queimadas no país vizinho”, relatou.