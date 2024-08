Publicados horários de abertura, fechamento dos portões e início das provas do TCE

A banca Cebraspe divulgou nesta terça-feira (20) os horários para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), que ocorrerá no dia 1º de setembro. Os horários são referentes ao horário local do Acre.

Para o cargo de Auditor de Controle Externo, as provas serão realizadas em dois períodos. No período da manhã, os portões abrirão às 7h e fecharão às 8h. As provas terão início às 8h30 e duração de 4h30. No período da tarde, a abertura dos portões será às 14h, com fechamento às 15h. As provas começarão às 15h30 e durarão 4 horas.

Para os cargos de nível médio, também no dia 1º de setembro, os portões abrirão às 14h e fecharão às 15h. As provas iniciarão às 15h30 e terão duração de 4h30. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários iniciais variam de R$ 7.472 a R$ 12.459,27.

No portal, a Cebraspe orienta que os candidatos acessem o site da banca a partir do dia 23 de agosto para consultar o local de realização das provas. É imprescindível levar caneta preta, comprovante de inscrição e documento de identidade. A banca alerta que não serão permitidos aparelhos eletrônicos, acessórios não permitidos e recipientes não transparentes durante a prova.