Abertas as inscrições para o Galpão da Economia Solidária na Expoacre 2024

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE), tornou público nesta terça-feira (20) o edital de chamamento público para seleção de expositores no Galpão da Economia Solidária durante a Expoacre 2024. O evento ocorrerá de 31 de agosto a 8 de setembro no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

O objetivo do edital é selecionar artesãos e trabalhadores manuais para exibir e comercializar suas produções em estandes de 4m². São oferecidas 30 vagas divididas entre várias categorias, incluindo fios e tecidos, madeira, crochê e bordados, entre outros.

As inscrições serão aceitas de 20 a 23 de agosto de 2024, das 8h às 15h. Os interessados podem se inscrever presencialmente na Sede do Empreendedorismo, localizada na rua João Donato, 125, Centro, ou enviar a documentação necessária por e-mail para [email protected].

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e atender aos requisitos específicos para cada categoria. Artesãos e trabalhadores manuais devem possuir cadastro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) ou estar registrados como MEI ou ME, enquanto jardineiros devem ter Cadastro Individual do Beneficiário.

A seleção será conduzida por uma comissão designada e os critérios de avaliação incluem criatividade, associação com a cultura local, inovação e apresentação dos produtos. A lista de selecionados será divulgada em 26 de agosto de 2024.