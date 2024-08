Fortaleza x Corinthians: prováveis escalações, arbitragem, onde assistir

Neste domingo (25), o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão em jogo válido pela vigésima quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (horário de Brasília) para o duelo. Enquanto a equipe cearense entra para brigar pela posição mais alta da tabela, os paulistas buscam fugir da zona de rebaixamento.

RETROSPECTO

Ampla vantagem do alvinegro no geral: dezoito vitórias corintianas, contra seis do Tricolor de Aço e nove empates, em 33 oportunidades que se enfrentaram. Porém, desde 2022 o Timão não sabe o que é vencer no confronto: são três vitórias do Leão e três empates.

FICHA TÉCNICA – FORTALEZA X CORINTHIANS

Série A – Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data: 25 de agosto de 2024

Horário: 16 horas

Local: Arena Castelão

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

A partida terá transmissão da TV Globo na rede aberta, e dos canais Premiere no pay-per-view. O pós-jogo você confere aqui no Esporte News Mundo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Zé Welison e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Raniele, Charles e Matheu Bidu; Giovane, Talles Magno e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

PALPITES

Raphael Tavares – Setorista do Fortaleza: ”Ambições completamente diferentes no momento das duas equipes, mas se engana que por conta disso, o Leão terá uma vida fácil pela frente. Um confronto difícil contra uma grande equipe pela frente: o Corinthians, que também será adversário na Sul-Americana. Apesar disto, a equipe de Juan Pablo Vojvoda deve conseguir o resultado e continuar na briga pelo inédito título da Série A do Brasileirão.”