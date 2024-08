Bahia x Botafogo: prováveis escalações, arbitragem, onde assistir

Bahia e Botafogo se enfrentam pela quarta e última vez na temporada. A partida deste domingo (25), será válida pela 24° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os dois times estão na parte de cima da tabela, o Glorioso busca se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão está na quinta posição da tabela e busca retornar para o G-4 da competição.

RETROSPECTO

Bahia e Botafogo já se enfrentaram 57 vezes na história, são 22 triunfos para o Esquadrão, 17 vitórias para o Glorioso e 18 empates. A última partida entre as duas equipes aconteceu no dia 07 de agosto, o Bahia venceu o Botafogo por um a zero e conquistou a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil .

FICHA DO JOGO

Bahia X Botafogo – Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia

Horário: 24 de agosto, às 16H

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Onde assistir: Premiere e Globo nos estados da Bahia e Rio de Janeiro

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias, Kanu , Gabriel Xavier, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly, Everaldo e Thaciano.

Técnico: Rogério Ceni

Botafogo: John; Tchê Tchê, Bastos, Lucas Halter, Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore, Thiago Almada; Carlos Alberto, Matheus Martins e Igor Jesus

Técnico: Artur Jorge

PALPITES

Maria Vitória Pires – Repórter Setorista do Bahia

“O Bahia está com saldo positivo, das três vezes que enfrentou o Botafogo nesta temporada venceu duas partidas e empatou uma. A partida deste domingo será bem disputada, as duas equipes possuem chances de vencer, mas acredito que será um empate.”