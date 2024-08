Domingo de ventos intensos, queda de temperatura e chuvas pontuais no Acre

A chegada de uma forte onda de frio polar trará ventos intensos, baixa umidade do ar e noites frias ao Acre neste domingo, 25, de acordo com o portal O Tempo Aqui.

Segundo a previsão, nas regiões leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira), a onda de frio polar chega logo nas primeiras horas do dia, provocando ventos fortes e queda na temperatura, embora possam ocorrer chuvas passageiras e pontuais, com uma probabilidade moderada de chuvas fortes. A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 35% durante a tarde, e entre 80% e 90% ao amanhecer. Os ventos soprarão continuamente, variando de moderados a fracos, com rajadas fortes, vindos do sudeste.

Nas regiões centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o tempo permanecerá quente, com possibilidade de chuvas a qualquer momento, que podem ser intensas e acompanhadas de raios e ventanias. A partir do fim da tarde, a chegada da onda de frio polar deve deixar o tempo ventilado, com leve queda na temperatura e alta probabilidade de chuvas fortes. A umidade relativa do ar variará entre 45% e 55% durante a tarde, e entre 90% e 100% ao amanhecer, com ventos fracos a calmos vindos do sudeste, com variações do sul e do leste.

Temperaturas previstas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 14°C e 16°C, máximas entre 25°C e 27°C;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 14°C e 16°C, máximas entre 24°C e 26°C;

– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 15°C e 17°C, máximas entre 24°C e 26°C;

– Sena Madureira e Manoel Urbano: mínimas entre 17°C e 19°C, máximas entre 27°C e 29°C;

– Tarauacá e Feijó: mínimas entre 19°C e 21°C, máximas entre 28°C e 30°C;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 20°C e 22°C, máximas entre 30°C e 32°C;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 20°C e 22°C, máximas entre 30°C e 32°C.