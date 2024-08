Esportistas de Cruzeiro do Sul apoiam reeleição de Zequinha Lima

Centenas de esportistas, de diferentes modalidades, confirmaram na noite desse sábado, 24, apoio à reeleição de Zequinha Lima à prefeitura de Cruzeiro do Sul. O encontro entre o candidato majoritário e os esportistas, realizado no comitê de campanha, contou com a presença do Deputado Federal Zezinho Barbary e de candidatos a vereadores da categoria.

“Temos que incentivar as pessoas a praticar o esporte, que pode mudar vidas, dar oportunidades, prevenir doenças, dentre tantos benefícios. Sempre fiz questão de incentivar o esporte, valorizando os esportistas e dando condições para todas as práticas esportivas. Nós premiamos também as competições para incentivar as participações. O Complexo Esportivo, cuja obra estava parada, nós inauguramos e é um ponto de encontro do esporte no município”, relatou Zequinha.

O presidente do Conselho de Esporte, Valdecir Simão, lembrou que foram realizados inúmeros investimentos durante a gestão de Zequinha, nos últimos anos.

“Crescemos muito no esporte graças a uma gestão competente. Pela primeira vez tivemos jogos no Cruzeirão abertos para toda comunidade, de forma gratuita. Todos os segmentos esportivos foram valorizados. Só vamos continuar crescendo se o Zequinha estiver na prefeitura”, falou o presidente do Conselho de Esporte Valdecir Simão.

O esportista e presidente da Liga Cruzeirense de Futsal, Ralid Mourão, lembra que há 18 anos trabalha com esporte em Cruzeiro do Sul, e consegue sentir, pela primeira, vez a valorização da categoria.

“Tenho 18 anos a frente do esporte, e nunca vi um investimento tão grande como os que foram realizados pelo Zequinha. Minha palavra é de gratidão, e temos que continuar com Zequinha”, destacou.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, durante a gestão de Zequinha Lima, apoiou o esporte com inúmeros investimentos em todas as modalidades esportivas, desde reforma do Estádio O Cruzeirão, os campeonatos de futebol de base, com sub-11 e sub-17, que ocorreram pela primeira vez na história, os campeonatos de primeira e segunda divisão, na zona urbana e nas vilas, campeonatos master, lei de incentivo ao esporte, inclusão de novas modalidades esportivas nos jogos escolares, saindo de 9 para 18, incentivo as escolinhas de futebol, reformas de quadras esportivas. Além disso, foi realizada a iluminação dos campos das vilas, retomada da construção do complexo esportivo, entrada gratuita nos jogos, parcerias com as ligas esportivas, dentre outras ações.

“É assim que vamos construindo e melhorando o esporte. Fizemos muitos investimentos e quero continuar esse trabalho, e pode ter certeza que teremos muito mais investimentos, porque temos apoio, como do Zezinho, que está aqui hoje com a gente”, enfatizou Lima.

O candidato enfatizou que dentro do seu planejamento para o próximo mandato está a construção da arquibancada do Cruzeirão e alojamentos, além de iluminação moderna do estádio, reforma da vila olímpica e da praça da juventude com a construção de uma quadra sintética ao lado da praça. O candidato destacou ainda que um dos planos mais arrojados é a construção de um ginásio.

“Tem uma coisa que está no meu plano e não abro mão, e nosso maior desafio é fazer um ginásio para as práticas esportivas com capacidade para pelo menos 3 mil pessoas. Vamos também aumentar a lei de incentivo ao esporte, saindo de R$150 mil para R$200 mil”, anunciou.

O Deputado Federal Zezinho Barbary, que também esteve no evento, falou da sua felicidade em ajudar Cruzeiro do Sul, através do seu mandato e anunciou mais um investimento para os esportistas.

“Já foram mais de R$ 6 milhões para Cruzeiro do Sul. Falar de esporte é falar de saúde, é vida. Vocês terão um ônibus para atender as modalidades esportivas, porque vou colocar R$ 1,2 milhões para compra desse veículo e vamos elaborar o projeto para buscar os recursos para construção desse grande ginásio, que vai atender todas as modalidades esportivas”, anunciou.

O candidato majoritário seguiu a agenda na noite no Ramal do Bombeiro, na Comunidade Canela Fina, em uma reunião de apoio ao candidato a vereador Chagas do Sindicato. A reunião contou com dezenas de apoiadores, da zona rural, onde Zequinha tem muito trabalho.

“Apoiamos o Zequinha, pois ele tem valorizado as pessoas que mais precisam, na cidade e na zona rural. Precisamos continuar com o Zequinha, para que possamos continuar tendo alguém que olhe pelo homem do campo e por quem mais precisa”, agradeceu o candidato Chagas do Sindicato.

Durante o dia de sábado, depois da caminhada pelo centro de Cruzeiro do Sul, ao lado do governador Gladson Cameli e deputado estadual Nicolau Júnior, Zequinha Lima, participou do Costelão da Maçonaria.