Marcus Alexandre tem domingo de agendas na zona rural

O candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) terá um domingo, 25 de agosto, dedicado a compromissos na zona rural de Rio Branco, onde ouvirá as demandas da comunidade e apresentará propostas de melhorias dentro do seu plano de governo.

Às 7h30, Marcus Alexandre se reunirá com os moradores do Ramal do Brás, localizado na BR-364, na casa do professor Ailton. Às 10h, o candidato terá um encontro com moradores do Caipora, na Estrada Transacreana, Ramal Piracema, junto ao candidato a vereador Eber Machado.

A última agenda do dia está prevista para às 15h, com o lançamento da candidatura de Helena do PRD a vereadora, no Ramal Itucumã.