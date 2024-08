Flamengo x RB Bragantino: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (25), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

O Flamengo quer voltar à briga pela liberança. A equipe começou a rodada na quarta colocação, com 41 pontos, cinco atrás do líder Botafogo.

O técnico Tite não estará à beira do gramado. O treinador teve uma arritmia cardíaca após o duelo com o Bolívar, na Bolívia, pela Libertadores, e ficou internado por 24 horas. Ele recebeu alta no último sábado, mas serão necessárias 48 horas de repouso.

O Flamengo vive a expectativa pela reestreia de Michael. O atacante retornou à Gávea e já está regularizado.

O Red Bull Bragantino quer afastar a má fase. A equipe não vence no Brasileiro há quatro rodadas, e ocupa o meio da tabela, com 27 pontos.

A equipe de Bragança terá, ao menos, oito desfalques, entre suspensões e lesões. Alguns jogadores que estão foram são: Lucas Evangelista, Helinho, Matheus Fernandes e Juninho Capixaba. Por outro lado, o lateral-direito Nathan Mendes, o volante Jadsom e o atacante Eduardo Sasha estão à disposição.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Erick Pulgar e De la Cruz; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Michael) e Carlinhos. Técnico: Matheus Bachi

Red Bull Bragantino: Cleiton (Fabrício); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lincoln e Jhon Jhon; Gustavinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Flamengo x Red Bull Bragantino — 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 25 de agosto de 2024, domingo, às 20h (de Brasília)

Transmissão: Premiere