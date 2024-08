Internacional x Cruzeiro: prováveis escalações, onde assistir, retrospecto e palpites

Em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional vai jogar no Beira-Rio, neste domingo (25), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a equipe do Cruzeiro. O Colorado tem 25 pontos e busca vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Já o time mineiro, que somou 37 pontos até aqui, quer a vitória para entrar no G6.

COMO CHEGA O INTERNACIONAL:

Embora tenha superado o Juventude em jogo atrasado da 6ª rodada, o Internacional vive uma fase bastante ruim e venceu apenas um de seus últimos 14 jogos. Na rodada passada do Brasileirão, o Colorado perdeu para o lanterna Atlético-GO, jogando como visitante. Próximo da zona de rebaixamento, o Inter tenta retomar o caminho das vitórias.

COMO CHEGA O CRUZEIRO:

Depois de quatro jogos sem vitórias, o Cabuloso conseguiu superar o Boca Juniors, na fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, jogando no Mineirão. O Cruzeiro avançou nos pênaltis e se garantiu nas quartas da competição continental. Pelo Brasileirão, o time mineiro não venceu em seus últimos três jogos.

RETROSPECTO:

Em toda a história, os dois clubes se enfrentaram 85 vezes. A vantagem é do Internacional, que tem 31 vitórias contra 29 do Cruzeiro. No período ainda aconteceram 25 empates. No último jogo entre eles, válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, o Inter venceu por 2 a 1, mesmo fora de casa.

O Cruzeiro não vence o Internacional desde 2016, quando fez 4 a 2, na Arena Independência, pelo Brasileirão daquele ano. Desde então foram nove jogos com cinco vitórias do Inter e quatro empates.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 25/08/2024 (domingo), às 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré. | Técnico: Roger Machado

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Wallace e Matheus Henrique; Barreal, Vital (Romero ou Lucas Silva) e Lautaro Díaz; Dinneno. | Técnico: Fernando Seabra.

PALPITE:

Ricardo Oliveira – Repórter:

Os dois times não vivem seus melhores momentos, mas o Cruzeiro está um pouco mais estruturado. Apesar disso, o jogo vai ser na casa do Internacional, o que dá mais confiança ao time gaúcho. Acredito que nesse equilíbrio, o placar termine empatado.