Flamengo conquista o Mundial Sub-20 após virada sobre o Olympiacos no Maracanã

O Flamengo sofreu, mas mostrou raça e conquistou o inédito título da Copa Intercontinental Sub-20, neste sábado (24), após bater o Olympiacos por 2 a 1, de virada, em um Maracanã lotado que empurrou o time do início ao fim.

A equipe da Grécia abriu o placar aos 9 da segunda etapa com Liatsikouras. Os gols do Flamengo foram de Caio Garcia, aos 27, e Felipe Teresa, já nos acréscimos da etapa final.

O jogo

O primeiro tempo contou com o Olympiacos levando mais perigo nas jogadas ofensivas, principalmente com o camisa 10, Papakanellos. Pelo lado rubro-negro, Matheus Gonçalves arriscava jogadas de efeito, Wallace Yan criava boas oportunidades, mas a equipe de Filipe Luis esbarrava na forte marcação grega.

O Olympiacos não diminuiu o ritmo na volta para o segundo tempo e chegou ao primeiro gol aos 9 minutos com Liatsikouras, após rebote no chute de Kostoulas.

O gol sofrido deu mais gás para a torcida presente no Maracanã empurrar o Flamengo para o ataque. E o apoio surtiu efeito. Aos 27 o rubro-negro deixou tudo igual no placar após Caio Garcia pegar o rebote do goleiro Botis e estufar as redes.

A equipe grega não se entregava, chegou a assustar com uma bola no travessão, aos 42, mas a pressão dos garotos do Ninho era maior. Aos 46, Wallace Yan entrou na área pela esquerda e tocou para Felipe Teresa virar o placar e fazer o gol do título.

Todos os campeões do Intercontinental sub-20

2022 – Benfica

2023 – Boca Juniors

2024 – Flamengo