Marcus Alexandre grava programa eleitoral com Flaviano e destaca obras de gestões passadas

O primeiro programa eleitoral do candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), foi gravado neste sábado, 24 de agosto, com início na sede do MDB. O candidato contou com a presença do presidente estadual do partido, o ex-deputado federal Flaviano Melo. No programa, serão destacadas as obras e realizações tanto de Marcus Alexandre quanto de Flaviano Melo durante seus mandatos como prefeitos de Rio Branco.

Marcus Alexandre foi prefeito de Rio Branco por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2018. Já Flaviano Melo teve duas passagens pela prefeitura: a primeira entre 1983 e 1986 e a segunda de 2001 a 2002. Entre suas principais obras estão os conjuntos habitacionais Xavier Maia, Adalberto Sena e Manoel Julião.

Segundo a assessoria de Marcus Alexandre, o programa eleitoral buscará ressaltar a emoção e o legado deixado pelos dois ex-prefeitos, que têm muito em comum, como a formação em engenharia e a marca de grandes obras que impactaram a cidade.