Mulher é detida após tentar entrar com produtos ilícitos em presídio

O fato ocorreu na manhã deste sábado (24), no presídio do município de Senador Guiomard, interior do estado do Acre.

Segundo informações repassadas pela assessoria do IAPEN, uma mulher que não teve seu nome revelado, foi flagrada tentando entrar com certa quantia de tabaco escondidos no corpo.

Após passar pelo aparelho Body Scan, as policiais penais femininas detectaram que algo errado estava preso no corpo da visitante.

Na busca pessoal foi encontrado certa quantia de tabaco.

Diante dos fatos a mulher foi encaminhada para o setor responsável que abrirá um processo disciplinar contra a acusada, podendo perder o direito às visitas.

Fonte: Ascom/IAPEN