Com confusão e gol no fim, Atlético-GO vence Juventude pelo Campeonato Brasileiro

Em jogo isolado das 16h, o Atlético-GO conseguiu uma vitória dramática por 2 a 1 contra o Juventude, neste domingo (24), em Goiânia, pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os três gols no estádio Antônio Accioly saíram no segundo tempo, dois deles nos acréscimos. O fim do jogo, inclusive, teve muita confusão, com duas expulsões e gol de pênalti da vitória aos 53 minutos.

O Dragão saiu na frente com gol do centroavante venezuelano Jan Hurtado, logo aos dois minutos da etapa final — o lance precisou ser validado pelo árbitro de vídeo, já que o bandeirinha havia sinalizado impedimento.

Aos 35 minutos, Bruno Tubarão, do Atlético-GO, levou o segundo amarelo e acabou expulso. Com vantagem numérica, o Juventude chegou ao empate em escanteio cobrado por Jean Carlos e finalizado por Diego Gonçalves, aos 46 minutos.

Arbitragem vira protagonista nos últimos minutos

Foi aí que a arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos virou protagonista de vez. Primeiro, Zé Marcos, do Juventude, também foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Na falta consequente do lance, Jean Carlos acabou cometendo pênalti em Jorginho e o uruguaio Alejo Cruz converteu aos 53 minutos, para alegria da torcida da causa e completa revolta dos jogadores do Juventude.

O árbitro, inclusive, precisou deixar o gramado escoltado pela Polícia Militar, sob protesto de atletas, comissão técnica e funcionários do clube gaúcho.

Situação da tabela e próximos jogos

Apesar da segunda vitória consecutiva, o Atlético-GO segue na última posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos — mesma pontuação do Cuiabá, 19º, que leva vantagem no saldo de gols — veja a tabela atualizada.

Na próxima rodada, o Dragão visita o Cruzeiro no Mineirão, domingo (1/9), às 11h (de Brasília).

Em melhor situação, o Juventude desperdiçou a chance de se aproximar do pelotão de cima. O Papo tem 28 pontos, na 11ª posição, e agora seca os times de baixo da tabela para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Antes do próximo jogo pelo Brasileirão — também domingo (1), o clássico gaúcho contra o Internacional, no Alfredo Jaconi —, o Juventude faz a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, quinta (29), também em casa.