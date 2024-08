Jovem morre atropelado por caminhão; vítima teve a cabeça esmagada

O jovem Gustavo Rodrigues Parada, de 18 anos, morreu atropelado por um caminhão-tanque na noite deste sabado, 24, no cruzamento das ruas 20 de Março com 10 de Julho, no bairro das Placas, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, Gustavo seguia de bicicleta em direção a uma quadra de basquete próxima, acompanhado por dois amigos, Weber e William. O trio planejava jogar basquete quando, ao tentar atravessar o cruzamento, Gustavo foi atingido por um caminhão-tanque, cujo motorista estaria supostamente sob efeito de álcool.

Com o impacto, o caminhão passou por cima de Gustavo e de sua bicicleta, esmagando a sua cabeça. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ao chegarem ao local, os paramédicos constataram que o jovem já estava sem vida.

A polícia Militar isolou a área para que a perícia criminal pudesse realizar os procedimentos necessários. Após o término o corpo de Gustavo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).