Feijó foi a última cidade a restabelecer energia elétrica após apagão no Acre

O município de Feijó, distante cerca de 362,9 quilômetros da capital acreana, Rio Branco, foi o último a normalizar por completo o sistema elétrico no Acre, após o apagão que durou quase quatro horas e que também atingiu Rondônia e parte de Mato Grosso na tarde de ontem (22). A informação foi confirmada pela Energisa ao ac24horas nesta sexta-feira (23).

Confirme a distribuidora de energia no Estado, Feijó ainda chegou a acionar uma usina térmica local. Só às 22 horas, a usina foi desligada e o abastecimento de energia voltou a ser realizado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN).

“Devido à ocorrência nacional, o restabelecimento demandou mais tempo, sendo necessário o acionamento momentâneo da usina térmica local”, diz a empresa por meio de nota enviada ao ac24horas. A usina já foi responsável pelo abastecimento de energia no município, antes de passar a ser operado pelo sistema interligado.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o chefe da pasta, Alexandre Silveira, determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do ONS, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do corpo técnico do ministério, “para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência”. As condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis, enfatizou o MME.

A Energisa informou que a queda de energia afetou todo o estado do Acre em razão de um evento externo no Sistema Interligado Nacional. Em breve o ONS deve divulgar um relatório apontando as causas do apagão.