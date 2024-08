Com ventos intensos, onda de frio deve atingir o Acre no domingo (25)

O pesquisador Davi Friale divulgou nesta sexta-feira, 23, que uma nova onda polar chegará ao Acre neste domingo (25), trazendo ventos intensos, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h em alguns pontos. Segundo ele, esta será a décima quarta onda polar do ano, provocando a oitava friagem de 2024. A informação foi divulgada pelo portal O Tempo Aqui.

Segundo Friale, antes da chegada da onda polar, o sábado será marcado por calor intenso, com possibilidade de novos recordes de temperatura no ano. Chuvas pontuais podem ocorrer tanto no sábado quanto no domingo, com uma probabilidade moderada de serem fortes e acompanhadas de raios, especialmente a partir da tarde e noite de domingo, no leste e sul do Acre, e ao longo de todo o domingo no Vale do Juruá.

O “Mago do Tempo” destacou que, embora esta seja uma forte onda de frio polar, o destaque não será a queda acentuada da temperatura, mas sim os ventos intensos e a abrangência da massa de ar frio, que será sentida em todo o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás (centro, sul e oeste), Amazonas (centro, sudeste, sul, sudoeste e oeste), além de regiões da Bolívia (planícies) e Peru (região de selva), e outros estados brasileiros.

Friale alertou ainda para a baixa umidade do ar. “Alertamos para a extrema baixa umidade do ar, que poderá ficar entre 15% e 25% a partir deste domingo, podendo durar vários dias consecutivos. É importante lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o estado de atenção para a saúde humana é caracterizado quando a umidade fica entre 21% e 30%, e estado de alerta quando está entre 12% e 20%. Até o momento, a menor umidade relativa do ar registrada no Acre este ano foi de 20%, em Rio Branco, no último dia 13 de agosto. A partir de segunda-feira, o tempo seco e ensolarado deve predominar por vários dias no Acre”, explicou Friale.