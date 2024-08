Marcus Alexandre chora de emoção ao receber homenagem de jovem

O candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), se emocionou ao receber uma surpresa em forma de música, composta por um adolescente morador do bairro Carandá, na região da Baixada da Sobral, nesta sexta-feira, 23.

Durante a agenda de campanha, o candidato foi surpreendido pelo jovem, identificado como Abraão, que fez uma homenagem a Marcus com uma canção inspirada no hino do clube de futebol gaúcho Grêmio. A música trouxe versos adaptados: “Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que estaremos com o Marcus onde o Marcus estiver.”

Agradecido, Marcus falou: “Você me deixou emocionado”, declarou, antes de abraçar o garoto.

A homenagem aconteceu na quinta Casa 15 inaugurada por Marcus Alexandre na Baixada nesta sexta-feira. Os espaços de referência da campanha, cedidos voluntariamente por populares.

VEJA VÍDEO: