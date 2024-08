Região Norte teve demanda recorde de energia horas antes do apagão no Acre e Rondônia

A região Norte do Brasil teve uma demanda recorde por energia horas antes do apagão que deixou os Estados do Acre e de Rondônia sem eletricidade na quinta-feira (22), segundo o Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO), documento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) que registra as ocorrências da operação.

De acordo com o relatório, às 14h17 (horário de Brasília) houve indicação de recorde de demanda máxima no submercado Norte no valor de 9.158 megawatt (MW), ou seja, três horas antes do desligamento do sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira, além do sistema de transmissão em 230 kV que interliga os Estados do Acre e Rondônia ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O recorde anterior era de 9090 MW, ocorrido em 26 de setembro de 2023.

O documento diz que às 16h47 (horário de Brasília) houve o bloqueio automático do polo 3 do Bipolo 2, conversoras back to back 1 e 2 (equipamento que permite conectar sistemas que estão em frequências diferentes) e o desligamento automático das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio do Complexo do Madeira. Houve ainda o desligamento do sistema Acre-Rondônia interrompendo 187 MW de carga no Estado do Acre e 797 MW de carga no Estado de Rondônia. O restabelecimento total das cargas dos Estados do Acre e de Rondônia ocorreu apenas às 20h40.

O ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira (PSD/MG), determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do ONS, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do corpo técnico do ministério, para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência. Procurada, a pasta disse que as causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas.

A Energisa, concessionária de energia que atende aos dois Estados, disse que o apagão afetou cerca de 218 mil consumidores no Acre e 572 mil clientes em Rondônia, respectivamente, 75% e 84% da base de clientes desses Estados.