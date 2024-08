Ex-secretário preso por mandar matar Gedeon ganha liberdade provisória

O ex-secretário de Esportes de Plácido de Castro, no interior do Acre, Liomar Jesus Mariano, conhecido como Mazinho Mariano, preso pela Polícia Civil como suposto mandante do assassinato do ex-prefeito Gedeon Barros, obteve liberdade provisória concedida pela Justiça. A decisão foi tomada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) na última terça-feira, 28.

Segundo informações da TV 5, com dois votos favoráveis, os desembargadores acolheram o pedido de habeas corpus da defesa de Mariano. O relator do caso, desembargador Elson Sabo Mendes, votou contra o recurso, mas os desembargadores Denise Bonfim e Francisco Djalma votaram a favor da concessão da liberdade.

O advogado de Mazinho Mariano argumentou que ele apresenta os requisitos necessários para aguardar o julgamento em liberdade, afirmando que ele possui bons antecedentes e é réu primário.

De acordo com o processo, Gedeon Barros teria uma dívida com Mazinho Mariano, que era seu aliado político e foi candidato a vice-prefeito na chapa de Gedeon nas eleições de 2020. Mazinho também atuou como secretário de Esportes de Plácido de Castro. Em fevereiro de 2021, três meses antes de Gedeon ser assassinado a tiros em Rio Branco, Mazinho ajuizou uma ação monitória contra o ex-prefeito e sua esposa, Maria Lúcia Dias da Silva Barros, alegando que o casal devia R$ 102.620,37, relativos à compra e venda de produtos em 2017, garantidos por uma nota promissória. Em 2021, a dívida foi atualizada para R$ 166.312,48, dos quais o casal pagou R$ 36.312,48.

Mazinho Mariano agora aguardará o julgamento em liberdade, enquanto o caso segue tramitando na Justiça.