Bocalom e Alysson ganham apoio de ativistas e fazedores de cultura em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição pelo PL, Tião Bocalom, acompanhado de seu vice, Alysson Bestene (PP), se reuniu na noite de terça-feira (27) no Comitê 22, na Avenida Ceará, com ativistas e fazedores de cultura da Capital acreana. O encontro contou com a participação do DJ Black, e do deputado estadual Eduardo Velloso (UB).

“Na última agenda do dia, tive a alegria de participar de uma bela reunião com pessoas dos segmentos da cultura. Na ocasião, mostramos nossos feitos na área cultural e o que ainda faremos em um segundo mandato, caso nossa população nos dê mais uma oportunidade”, destacou o prefeito.

Bocalom ainda frisou a importância de receber o apoio dos artistas locais e dos movimentos culturais de Rio Branco. “Isso mostra que estamos no caminho certo, e que temos a melhor proposta para nossa cidade, inclusive valorizando a arte e a cultura em Rio Branco”.